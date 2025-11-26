NEWS

"Muss mich sicher fühlen" - Kilde zögert vor Comeback

Für Donnerstag hatte der Norweger seine Rückkehr in den Ski-Weltcup geplant. Jetzt zögert er doch noch.

"Muss mich sicher fühlen" - Kilde zögert vor Comeback Foto: © GEPA
Eigentlich wollte Aleksander Aamodt Kilde am Donnerstag beim Super-G in Copper Mountain an den Start gehen (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

684 Tage nach seinem Horror-Sturz in Wengen, zögert der Norweger nun doch nochmal. Für ihn geht die Sicherheit vor, deswegen will er einen Start kurzfristig entscheiden: "Es geht darum, dass ich mich sicher fühle. Das kann am Mittwoch sein. Oder nächste Woche in Beaver Creek. Oder in Gröden. Egal wo – Hauptsache das."

Die Trainingstage in Copper seien gut gewesen, aber vor allem kurz: "Der Schnee ist halt rar. Und die geplanten Rennen haben Priorität. Das ist okay, besser wenig Training als gar keines. Für mich wäre aber ein volles Abfahrtstraining besser."

