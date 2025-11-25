Kehrt Kilde früher als gedacht zurück?

Aleksander Aamodt Kilde steht unmittelbar vor seiner Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup!

Diese könnte nun sogar früher als gedacht passieren. Eigentlich hatte Kilde vor, nächste Woche in Beaver Creek wieder einzusteigen (hier nachlesen >>>).

Wie er gegenüber dem "SID" bestätigt, will er aber bereits beim Super-G in Copper Mountain am Donnerstag am Start stehen (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Entscheidung am Mittwoch

Ganz sicher sei er sich aber noch nicht, er wolle "nichts Dummes tun", so Kilde. Eine Entscheidung werde er am Mittwochabend treffen, kündigte er an.

Mit dem Comeback, wann auch immer es geschehen mag, endet für Kilde eine lange Durststrecke. Letztmals stand er im Weltcup am 13. Jänner 2024 am Start, stürzte dort schwer und zog sich Verletzungen am rechten Bein und in der linken Schulter zu.