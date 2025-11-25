ÖSV-Abfahrts-Coach: "Als Touristen wollen wir nicht auftreten"

Er ist zurück – und mit ihm ein großer Anspruch. Andreas Evers übernimmt die Verantwortung für ein Team, das den Anschluss verloren hat. Sein Ziel für die Olympia-Saison ist so simpel wie unerbittlich: wieder gewinnen.

Am Donnerstag beginnt mit dem Super-G in Copper Mountain (19 Uhr im LIVE-Ticker) die Speed-Saison. Die ersten zwei Abfahrten wären in der kommenden Woche in Beaver Creek geplant, wackeln aber gewaltig.

Nachdem sich der langjährige Coach Sepp Brunner mit Ende des vergangenen Winters in die wohlverdiente Pension verabschiedet hat, hat Andreas Evers das Ruder bei Österreichs Speed-Männern übernommen.

Der gebürtige Flachauer war bereits von 1999 bis 2012 in verschiedenen Funktionen bei den ÖSV-Männern tätig – unter anderem coachte er Hermann Maier und Benni Raich. Im Anschluss trainierte Evers das Abfahrtsteam der USA rund um Bode Miller. Darauf folgten Stationen in Liechtenstein, der Schweiz – unter ihm gewann Beat Feuz zwei Mal die Abfahrts-Kugel – und beim Deutschen Skiverband.

Zurück in Österreich, wartet auf Evers eine große Aufgabe: Er soll die ÖSV-Männer wieder zurück an die absolute Weltspitze führen.