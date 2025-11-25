NEWS

Abfahrt gestrichen! Das ist das Programm für Beaver Creek

Ein Rennen fällt der Schneekontrolle zum Opfer, auch bei anderen Rennen gibt es Anpassungen.

Drei der alpinen Männer-Weltcupskirennen nächste Woche in Beaver Creek können stattfinden.

Der Weltverband (FIS) gab am Dienstag für Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf bzw. für 5. bis 7. Dezember grünes Licht, nachdem das wegen teilweise zu geringer Schneelage fraglich gewesen war. Saalbach kam da als möglicher Ersatzort ins Spiel.

Eine für 4. Dezember angesetzte zweite Abfahrt wurde allerdings abgesagt. Die drei Rennen sollen zudem auf verkürzter Strecke durchgeführt werden.

Im Fall möglicher Schneeproduktion könnte laut FIS wieder auf die Originalstrecken umgeschwenkt werden.

