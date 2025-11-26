Kriechmayr vor Speed-Auftakt: "Will wieder vorne mitmischen"

Zur Qual anderer Art geworden war der Winter 2024/25. Es sei ein Zeitpunkt gekommen, an dem er "gar keinen Speed mehr gehabt, es gar nicht mehr auf den Punkt" gebracht habe.

"Ich habe natürlich dann versucht, gewisse Dinge zu ändern. Sei es jetzt die Technik oder das Material. Irgendwann bin ich gar nicht mehr vom Fleck gekommen. Es ging nicht in die richtige Richtung." Die kommende Saison soll wieder anders werden. Die eigenen Ansprüche seien nicht gesunken. "Mein Ziel ist jetzt, dass ich wieder konstant vorne mitmische."

Beim Gleiten (endlich) "einen Schritt nach vorne" gemacht

"Keep it simple", lautete sein Motto in der Sommervorbereitung, was das Material betraf. Viel Wert habe er auf die Skitechnik gelegt, auf Themen wie Gleiten oder den Grundspeed aufzubauen. "Damit wir vor allem bei den leichten Passagen nicht zu viel verlieren."

Bei Gleiterabfahrten habe er immer Probleme gehabt, diesbezüglich ist er nun zuversichtlich. "Ich glaube, dass wir einen Schritt gemacht haben. Ich sage es jedes Jahr, aber diesmal glaube ich es wirklich."

Neuer Speedtrainer mit neuem Input

Als neuer Speed-Trainer ist Andreas Evers am Werk. Dessen Vorgänger Josef Brunner habe er viel zu verdanken, sagte Kriechmayr, der aber offen für das Neue ist. "Andi hat versucht, neue Inputs zu bringen.

Er war doch in seiner Vergangenheit sehr erfolgreich. Die ganze Mannschaft ist sehr darauf bedacht, alles was er sagt, aufzunehmen und umzusetzen. Wir schätzen, dass er so einen Input bringt. Das tut der ganzen Mannschaft gut."