WM-Silber-Gewinner beendet Ski-Karriere

Der Silbermedaillengewinner der WM‑Abfahrt von Cortina d’Ampezzo 2021 beendet seine Karriere.

Seit 2024 leidet Andreas Sander an einer diagnostizierten mitochondrialen Dysfunktion. Sein erklärtes Ziel, wieder Rennen auf Weltcup‑Niveau bestreiten zu können, bleibt unerreichbar. "Rennen auf Weltcup‑Niveau zu fahren, ist nach wie vor nicht möglich", wird Sander in der Mitteilung des DSV zitiert.

Deutsche Ski-Geschichte gemeinsam mit Baumann

Zu seinen größten Erfolgen zählt die überraschende Silbermedaille in der Abfahrt 2021, bei der er nur um eine Hundertstelsekunde hinter Vincent Kriechmayr zurücklag. Auch im Team‑Bewerb schrieb der Junioren‑Weltmeister an der Seite von Romed Baumann, der erst vor einem Monat zurückgetreten ist, Geschichte.

Die beiden belegten in der Abfahrt die Plätze zwei und drei – erstmals seit 31 Jahren standen damit wieder zwei Deutsche gemeinsam auf dem Podest. Im selben Jahr gelang Sander beim Super‑G in Aspen (USA) sein einziger Podestplatz im Weltcup, als er Zweiter wurde.

"Auch wenn Andi der ganz große Sieg um nur eine Hundertstelsekunde nicht vergönnt war, so hat er über viele Jahre mit seinen Erfolgen und seiner Konstanz die DSV‑Speed‑Mannschaft geprägt", sagte DSV‑Sportvorstand Wolfgang Maier.