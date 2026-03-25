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Mikaela Shiffrin gewinnt zum 6. Mal den Gesamtweltcup!

Emma Aicher setzt die US-Amerikanerin im allerletzten Rennen der Saison noch unter Druck, kann Shiffrins Triumph aber nicht mehr verhindern. Julia Scheib fährt im finalen Riesentorlauf aufs Podest.

Mikaela Shiffrin gewinnt zum 6. Mal den Gesamtweltcup! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Gesamtweltcup-Siegerin 2025/26 heißt Mikaela Shiffrin!

Der US-Amerikanerin reicht beim finalen Riesentorlauf in Hafjell ein elfter Platz für ihre sechste große Kristallkugel. Damit zieht Shiffrin mit Annemarie Moser-Pröll gleich. Alle Siegerinnen im Gesamt-Weltcup >>>

Shiffrins Kugel-Konkurrentin Emma Aicher rutscht nach Zwischenrang drei nach einem schweren Fehler im Finale auf Platz zwölf zurück. In der Endabrechnung liegt Shiffrin 87 Punkte vor der Deutschen. Endstand im Gesamtweltcup >>>

Es ist Shiffrins insgesamt 18. Kristallkugel. Bestenliste - Kristallkugel-Gewinne im Weltcup >>>

Scheib am Podest

Den Tagessieg im allerletzten Rennen der Saison holt sich überraschend die Kanadierin Valerie Grenier, die ihre Halbzeit-Führung verteidigt. Platz zwei geht an die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,43).

Julia Scheib fährt zum Saison-Abschluss erneut aufs Podest. Die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel verbessert sich mit einer risikoreichen Fahrt im Finale um einen Platz (+0,57). Für Scheib ist es der achte Podestplatz im zehnten Saison-Riesentorlauf.

Ergebnis des RTL >>>

Zweitbeste Österreicherin im finalen Riesentorlauf ist Stephanie Brunner auf Rang fümf (+1,24). Es ist ihr erster Top-Ten-Platz seit einem Jahr.

Nina Astner macht im Finale fünf Plätze gut und wird 16.

Endstand des Riesentorlaufs:

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