Mikaela Shiffrin gewinnt zum 6. Mal den Gesamtweltcup!

Die Gesamtweltcup-Siegerin 2025/26 heißt Mikaela Shiffrin!

Der US-Amerikanerin reicht beim finalen Riesentorlauf in Hafjell ein elfter Platz für ihre sechste große Kristallkugel. Damit zieht Shiffrin mit Annemarie Moser-Pröll gleich. Alle Siegerinnen im Gesamt-Weltcup >>>

Shiffrins Kugel-Konkurrentin Emma Aicher rutscht nach Zwischenrang drei nach einem schweren Fehler im Finale auf Platz zwölf zurück. In der Endabrechnung liegt Shiffrin 87 Punkte vor der Deutschen. Endstand im Gesamtweltcup >>>

Es ist Shiffrins insgesamt 18. Kristallkugel. Bestenliste - Kristallkugel-Gewinne im Weltcup >>>

Scheib am Podest

Den Tagessieg im allerletzten Rennen der Saison holt sich überraschend die Kanadierin Valerie Grenier, die ihre Halbzeit-Führung verteidigt. Platz zwei geht an die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,43).

Julia Scheib fährt zum Saison-Abschluss erneut aufs Podest. Die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel verbessert sich mit einer risikoreichen Fahrt im Finale um einen Platz (+0,57). Für Scheib ist es der achte Podestplatz im zehnten Saison-Riesentorlauf.

Ergebnis des RTL >>>

Zweitbeste Österreicherin im finalen Riesentorlauf ist Stephanie Brunner auf Rang fümf (+1,24). Es ist ihr erster Top-Ten-Platz seit einem Jahr.

Nina Astner macht im Finale fünf Plätze gut und wird 16.

Endstand des Riesentorlaufs: