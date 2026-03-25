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Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
Mikaela Shiffrin gewinnt zum 6. Mal den Gesamtweltcup!
Emma Aicher setzt die US-Amerikanerin im allerletzten Rennen der Saison noch unter Druck, kann Shiffrins Triumph aber nicht mehr verhindern. Julia Scheib fährt im finalen Riesentorlauf aufs Podest.
Die Gesamtweltcup-Siegerin 2025/26 heißt Mikaela Shiffrin!
Der US-Amerikanerin reicht beim finalen Riesentorlauf in Hafjell ein elfter Platz für ihre sechste große Kristallkugel. Damit zieht Shiffrin mit Annemarie Moser-Pröll gleich. Alle Siegerinnen im Gesamt-Weltcup >>>
Shiffrins Kugel-Konkurrentin Emma Aicher rutscht nach Zwischenrang drei nach einem schweren Fehler im Finale auf Platz zwölf zurück. In der Endabrechnung liegt Shiffrin 87 Punkte vor der Deutschen. Endstand im Gesamtweltcup >>>
Es ist Shiffrins insgesamt 18. Kristallkugel. Bestenliste - Kristallkugel-Gewinne im Weltcup >>>
Scheib am Podest
Den Tagessieg im allerletzten Rennen der Saison holt sich überraschend die Kanadierin Valerie Grenier, die ihre Halbzeit-Führung verteidigt. Platz zwei geht an die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,43).
Julia Scheib fährt zum Saison-Abschluss erneut aufs Podest. Die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel verbessert sich mit einer risikoreichen Fahrt im Finale um einen Platz (+0,57). Für Scheib ist es der achte Podestplatz im zehnten Saison-Riesentorlauf.
Zweitbeste Österreicherin im finalen Riesentorlauf ist Stephanie Brunner auf Rang fümf (+1,24). Es ist ihr erster Top-Ten-Platz seit einem Jahr.
Nina Astner macht im Finale fünf Plätze gut und wird 16.