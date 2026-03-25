Diese ÖSV-Athleten holen im Europacup einen Weltcup-Startplatz

Vier Österreicher:innen haben sich über die Disziplinen-Wertungen ein Fix-Ticket für die Weltcup-Saison 2026/27 geschnappt.

Die Europacup-Saison 2025/26 ist am Mittwoch mit den abschließenden Slalom-Bewerben in Schladming zu Ende gegangen - für vier Österreicher:innen mit erfreulichem Ergebnis.

Bei den Frauen hat sich Anna Schilcher als Zweite in der Abfahrts-Wertung einen Startplatz für die Weltcup-Saison 2026/27 gesichert, im Super-G ist dies Lisa Grill (2.) und Emily Schöpf (3.) gelungen.

Im Männer-Bereich sticht Manuel Traninger heraus, der 27-Jährige holt mit Rang zwei im Super-G-Klassement ebenfalls ein fixes Weltcup-Ticket.

Übersicht über die Top 3 der Europacup-Wertungen:

Europacup - Frauen:

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Gesamtwertung

Alice Pazzaglia (ITA)

Stefanie Grob (SUI)

Fabiana Dorigo (GER)

Abfahrt

Stefanie Grob (SUI)

Anna Schilcher

Sara Thaler (ITA)

Super-G

Sara Allemand (ITA)

Lisa Grill

Emily Schöpf

Riesentorlauf

Dania Allenbach (SUI)

Sophie Mathiou (ITA)

Alice Pazzaglia (ITA)

Slalom

Alice Pazzaglia (ITA)

Giulia Valleriani (ITA)

Janine Mächler (SUI)

Europacup - Männer:

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Gesamtwertung

Lenz Hächler (SUI)

Hans Grahl-Madsen (NOR)

Sandro Zurbrügg (SUI)

Abfahrt

Ken Caillot (FRA)

Sandro Manser (SUI)

Gael Zulauf (SUI)

Super-G

Lenz Hächler (SUI)

Manuel Traninger

Adrien Fresquet (FRA)

Riesentorlauf

Sandro Zurbrügg (SUI)

Fadri Janutin (SUI)

Hans Grahl-Madsen (NOR)

Slalom

Hugo Desgrippes (FRA)

Auguste Aulnette (FRA)

Tommaso Saccardi (ITA)

