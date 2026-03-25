Europacup - Frauen:
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Gesamtwertung
Alice Pazzaglia (ITA)
Stefanie Grob (SUI)
Fabiana Dorigo (GER)
Abfahrt
Stefanie Grob (SUI)
Anna Schilcher
Sara Thaler (ITA)
Super-G
Sara Allemand (ITA)
Lisa Grill
Emily Schöpf
Riesentorlauf
Dania Allenbach (SUI)
Sophie Mathiou (ITA)
Alice Pazzaglia (ITA)
Slalom
Alice Pazzaglia (ITA)
Giulia Valleriani (ITA)
Janine Mächler (SUI)
Europacup - Männer:
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Gesamtwertung
Lenz Hächler (SUI)
Hans Grahl-Madsen (NOR)
Sandro Zurbrügg (SUI)
Abfahrt
Ken Caillot (FRA)
Sandro Manser (SUI)
Gael Zulauf (SUI)
Super-G
Lenz Hächler (SUI)
Manuel Traninger
Adrien Fresquet (FRA)
Riesentorlauf
Sandro Zurbrügg (SUI)
Fadri Janutin (SUI)
Hans Grahl-Madsen (NOR)
Slalom
Hugo Desgrippes (FRA)
Auguste Aulnette (FRA)
Tommaso Saccardi (ITA)