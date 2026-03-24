"Ich will am Start stehen" - Max Franz kämpft um Ski-Karriere

Max Franz macht unmissverständlich klar, wohin der Weg nach seiner schweren Verletzung vor rund drei Jahren führen soll: zurück in den Weltcup.

"Ich will Rennen fahren und am Start stehen", sagt der 36-Jährige bei "Sport und Talk" bei "ServusTV".

Bei seiner Comeback-Abfahrt in Gröden schied Franz aus. Dennoch habe er gemerkt, dass mehr möglich gewesen wäre: "Ich habe gespürt, dass was möglich ist. Vielleicht habe ich mir zu viel Druck gemacht." Trotz großer Enttäuschung wäre es auch ein Erfolg gewesen, wieder starten zu können.

Unruhen um Kaderplatz

Dass der Weg zurück kein leichter ist, bekam Franz auch abseits der Strecke zu spüren. Die Konkurrenz im ÖSV ist groß, Startplätze hart umkämpft: "Österreich hat eine große Mannschaft. Da muss man sich den Startplatz verdienen."

Für zusätzliche Unruhe sorgte zuletzt ein Medienbericht, wonach Franz seinen Kaderplatz im ÖSV verlieren könnte. Eine Aussage, die Franz nicht unkommentiert lässt: "Ich erwarte mir, dass wer mit mir redet, bevor ich es in der Zeitung lese."

Körper als limitierender Faktor

Neben der sportlichen Situation kämpft Franz weiterhin mit körperlichen Problemen. Vor allem das Metall im Bein machte ihm zuletzt zu schaffen: "Ich hatte am Ende nicht mehr die Überzeugung, Vollgas geben zu können."

Die Hoffnung liegt nun auf dem nächsten Schritt, denn im April folgt eine weitere Operation, die zur Genesung beitragen soll: "Jetzt kommt das Metall raus, dann schauen wir weiter."