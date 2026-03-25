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ÖSV-Slalom-Duo schrammt knapp an Weltcup-Startplätzen vorbei

Natalie Falch und Leonie Raich fahren beim Europacup-Finale in Schladming aufs Podest, verpassen aber die Top 3 in der Disziplinen-Wertung.

ÖSV-Slalom-Duo schrammt knapp an Weltcup-Startplätzen vorbei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Natalie Falch und Leonie Raich erreichen das Fix-Ticket im Slalom für die Weltcup-Saison 2026/27 knapp nicht.

Das ÖSV-Duo fährt beim Europacup-Finale in Schladming auf die Plätze zwei (Falch) und drei (Raich), trotzdem verpassen beide die Top 3 in der Disziplinen-Wertung.

Falch fehlen als Vierte nur 20 Zähler auf die Schweizerin Janine Mächler, die beim abschließenden Slalom den fünften Platz belegt. Raich reiht sich mit 51 Punkten Rückstand auf Mächler direkt hinter Falch ein.

Den Sieg in Schladming schnappt sich Giulia Valleriani, die Italienerin lässt Falch um 0,97 Sekunden hinter sich. Ihre Landsfrau Alice Pazzaglia gewinnt nicht nur die Slalom-, sondern auch die Gesamtwertung im Europacup.

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