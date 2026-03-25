NEWS

Ski LIVE: Scheib mischt ums Podest mit - Aicher hängt Shiffrin ab

Die Weltcup-Saison der Frauen endet mit einem Riesentorlauf. Mikaela Shiffrin steht vor ihrem sechsten Gesamtweltcup-Sieg. LIVE-Infos:

Ski LIVE: Scheib mischt ums Podest mit - Aicher hängt Shiffrin ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Julia Scheib mischt auch im letzten Rennen des Weltcup-Winters 2025/26 vorne mit.

Die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel liegt nach dem 1. Durchgang im Riesentorlauf in Hafjell auf Platz vier, ex aequo mit Mina Fürst Holtmann (NOR). Ihr Rückstand auf die Überraschungs-Führende Valerie Grenier (CAN) beträgt 0,47 Sekunden, auf das Podest fehlen nur 21 Hundertstel.

Dazwischen reihen sich die Schwedin Sara Hector (+0,02) und Emma Aicher (GER/+0,26) ein.

Zwischenstand im 1. Durchgang >>>

Shiffrin hinter Aicher

Für Aicher wäre der dritte Platz ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis im Riesentorlauf.

Damit würde sie im Duell um den Gesamtweltcup zwar Punkte auf Shiffrin, die nur an 17. Stelle (+1,55) liegt und damit ohne Punkte bleiben würde, aufholen, für den Kugel-Coup wäre es aber zu wenig.

Im Live-Standing liegt Shiffrin 25 Punkte vor Aicher.

Auch Brunner stark

Zweitbeste Österreicherin im finalen Riesentorlauf ist Stephanie Brunner. Sie liegt unmittelbar hinter Scheib auf Platz sechs (+0,67).

Nina Astner verliert 1,88 Sekunden.

Der RTL im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Frauen-RTL in Hafjell

Die Startliste für den Frauen-RTL in Hafjell

Ski Alpin
Shiffrin gewinnt Slalom-Finale, doch Gesamtweltcup weiter offen

Shiffrin gewinnt Slalom-Finale, doch Gesamtweltcup weiter offen

Ski Alpin
2
Entscheidung im Gesamtweltcup trotz Shiffrin-Sieg vertagt

Entscheidung im Gesamtweltcup trotz Shiffrin-Sieg vertagt

Ski Alpin
1
Neun von zehn Siegen im Slalom: Shiffrin so dominant wie noch nie

Neun von zehn Siegen im Slalom: Shiffrin so dominant wie noch nie

Ski Alpin
5
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Hafjell

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Hafjell

Ski Alpin
"Besser als fünf Mal 15.": Truppe zum vierten Mal Vierte

"Besser als fünf Mal 15.": Truppe zum vierten Mal Vierte

Ski Alpin
1
Ski LIVE: Slalom-Finale der Männer in Hafjell

Ski LIVE: Slalom-Finale der Männer in Hafjell

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Julia Scheib Sara Hector Camille Rast Mikaela Shiffrin Emma Aicher