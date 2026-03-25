Julia Scheib mischt auch im letzten Rennen des Weltcup-Winters 2025/26 vorne mit.

Die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel liegt nach dem 1. Durchgang im Riesentorlauf in Hafjell auf Platz vier, ex aequo mit Mina Fürst Holtmann (NOR). Ihr Rückstand auf die Überraschungs-Führende Valerie Grenier (CAN) beträgt 0,47 Sekunden, auf das Podest fehlen nur 21 Hundertstel.

Dazwischen reihen sich die Schwedin Sara Hector (+0,02) und Emma Aicher (GER/+0,26) ein.

Zwischenstand im 1. Durchgang >>>

Shiffrin hinter Aicher

Für Aicher wäre der dritte Platz ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis im Riesentorlauf.

Damit würde sie im Duell um den Gesamtweltcup zwar Punkte auf Shiffrin, die nur an 17. Stelle (+1,55) liegt und damit ohne Punkte bleiben würde, aufholen, für den Kugel-Coup wäre es aber zu wenig.

Im Live-Standing liegt Shiffrin 25 Punkte vor Aicher.

Auch Brunner stark

Zweitbeste Österreicherin im finalen Riesentorlauf ist Stephanie Brunner. Sie liegt unmittelbar hinter Scheib auf Platz sechs (+0,67).

Nina Astner verliert 1,88 Sekunden.

Der RTL im LIVE-Ticker: