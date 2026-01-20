Vorsprung im Ski-Weltcup durch Wunderwachs?

Die Spekulaltion im Skizirkus um das Material der österreichischen Konkurrenz ist ausgebrochen.

Den Gerüchten zu Folge dürften die Teams aus Italien, Deutschland und der Schweiz Produkte bekommen, die ihnen im Vergleich zu den Österreichern angeblich einen gewissen Vorteil verschaffen. "Aber das sind nur Gerüchte", weist der ehemalige Kitz-Sieger Fritz Strobl in der ServusTV-Sendung "Sport und Talk" hin. Beweise habe er dafür keine.

"Es ist durchaus im Bereich des Möglichen"

Auch ÖSV-Rennläufer Daniel Hemetsberger machte dazu in der TV-Sendung Angaben: "Es ist durchaus im Bereich des Möglichen." ORF-Experte Hans Knauß stellte am Rande der Wengen-Rennen ebenfalls Überlegungen in diese Richtung an.

Sie dürften "da etwas gefunden haben", so der Steirer. Beim italienischen Team sei es doch auffällig, dass Leute vorn waren, die beim Gleiten sonst nicht so schnell wären, so Knauß weiter.

Dominik Paris aus dem italienischen Team meinte dazu in "ServusTV" grinsend: "Ich wachse die Skier nicht – ich fahre sie nur!"