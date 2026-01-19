Nach Abfahrts-"Erlösung" hofft ÖSV auf ein Kitz-Skifest

Geht es nach Österreichs Ski-Cheftrainer Marko Pfeifer, hat sich die Aussicht auf eine erfolgreiche Hahnenkammwoche aus österreichischer Sicht in den vergangenen Tagen in Wengen aufgehellt. "Es ist ein Aufwärtstrend erkennbar", erklärte Pfeifer am Sonntag im Berner Oberland.

Sein Befund galt den Speed-Piloten, die durch Stefan Babinsky und Vincent Kriechmayr in Super-G und Abfahrt jeweils einen zweiten Platz am Lauberhorn einfuhren, weniger dem Slalom.

"Wir waren in den Speed-Disziplinen stark vertreten. Im Super-G wie gehabt, in der Abfahrt ein erlösender zweiter Platz für unser Team", sagte Pfeifer.

Kriechmayr bleibt vorsichtig optimistisch

Bleibt abzuwarten, ob der erste Abfahrtspodestplatz für den ÖSV seit fast zwei Jahren eine Wende einleitet oder sich als Eintagsfliege entpuppt.

Auch Kriechmayr wollte von seinem 40. Podestplatz noch nicht allzu viel ableiten. "Werden wir sehen. Es kann auch beim nächsten Mal wieder voll in die Hose gehen", sagte Österreichs Alleinunterhalter in der "Königsdisziplin".

Dem folgenden Heimklassiker in Kitzbühel blicken die Österreicher nun aber deutlich zuversichtlicher entgegen. Neben Kriechmayr und Babinsky habe sich in Wengen auch Daniel Hemetsberger gut präsentiert. Und Raphael Haaser könne in Kitzbühel noch mehr zeigen, betonte Pfeifer.

"Alles ist bereit, Kaiserwetter ist angesagt. Ich bin mir sicher, wir erleben ein Skifest mit hoffentlich vielen österreichischen Podestplätzen." Marco Schwarz, der Wengen erkrankt auslassen musste, will am Montag über einen Start im für Dienstag angesetzten ersten Abfahrtstraining entscheiden.

