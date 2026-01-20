Scheib kämpft am Kronplatz um den Sieg, Brignone gut dabei

Julia Scheib kämpft auch im siebenten Saison-Riesentorlauf um das Podium mit. Die Führende im Riesenslalom-Weltcup liegt nach dem ersten Durchgang am Kronplatz auf dem guten dritten Rang.

Die Steirerin, die heuer bereits drei Riesentorläufe gewinnen konnte, baut in ihrem ersten Lauf den einen oder anderen Fehler ein, zeigt allerdings einen schnellen Grundspeed. Auf die Halbzeit-Leaderin Sara Hector (SWE) fehlen ihr lediglich 0,39 Sekunden.

Dazwischen klassiert sich noch Kranjska-Gora-Siegerin Camille Rast (SUI) mit einem Rückstand von 0,15 Sek.

Hinter Scheib geht eine kleine Lücke auf, Mikaela Shiffrin (USA) ist als Halbzeit-Vierte bereits 0,89 Sekunden zurück.

Starkes Brignone-Comeback

Sehr positiv auch der erste Durchgang von Federica Brignone. Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison feiert am Kronplatz ihr Comeback, nachdem sie sich Anfang April bei den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Die 35-Jährige legt im ersten Durchgang einen sauberen Lauf hin und klassiert sich letztlich mit 1,18 Sekunden Rückstand auf Platz sieben.

Die zweitbeste Österreicherin im ersten Durchgang ist Stephanie Brunner (+2,71 Sek.), Nina Astner (+2,76 Sek.) und Franziska Gritsch (+2,77 Sek.) liegen knapp dahinter. Ricarda Haaser ist 3,52 Sekunden zurück.

