Abfahrts-Nation Österreich? "Werden mehr Leistung einfordern"

LAOLA1: Du bist schon lange im Trainergeschäft, hast schon Hermann Maier und Co. gecoacht. Was unterscheidet die aktuelle Rennläufer-Generation von der früher?

Evers: Es gibt solche und solche Athleten, manche unterscheiden sich gar nicht so sehr von der früheren Generation. Aber im Allgemeinen ist die Jugend schon sehr verändert. Das Handy macht einfach alles ein bisschen anders. Zum Beispiel die Kommunikation. Es wird alles nur mehr geschrieben und weniger face to face geredet, wodurch man schon besser in den Athleten eindringen kann. Aber man muss sich anpassen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Ändern wird sich das ja nicht mehr.

LAOLA1: Österreich hat über viele Jahrzehnte den Abfahrtssport geprägt, diese Zeit ist längst vorbei. Du hast bei deiner Rückkehr zum ÖSV gesagt, du bist optimistisch, dass wir schnell wieder eine Abfahrtsnation werden. Was macht dich so optimistisch, dass wir dort wieder hinkommen?

Evers: Ich muss optimistisch sein. Wir werden daran arbeiten und in Zukunft gewisse Dinge sicher ein bisschen anders angehen.

LAOLA1: Was konkret?

Evers: Wir werden ein bisschen mehr Leistung einfordern. Nicht unbedingt von den Topleuten, aber allgemein. Es braucht ein bisschen mehr Härte und den Willen zum Sieg und nicht nur zum Dabeisein.

LAOLA1: Hat Österreich in der Abfahrt genug Athleten mit dem Sieger-Gen?

Evers: Wir haben schon ein paar, aber wir könnten mehr haben, das ist auch Fakt. Es gibt diejenigen Athleten, die, wenn es nicht läuft, stinksauer auf sich selbst sind und einfach versuchen, die Dinge zu ändern und anzupacken. Und es gibt andere, die sagen: Dann halt vielleicht beim nächsten Mal. Das ist die falsche Einstellung.

LAOLA1: Marco Odermatt und Franjo von Allmen bewegen sich am absoluten Limit. Warum ist es für die Konkurrenz so schwierig, da heranzukommen?

Evers: Die beiden sind überragend und legen die Latte sehr hoch. Aber ich glaube, die anderen sind nicht so weit weg, da sind wir Österreicher auch dabei. Aber ja, man muss bereit sein, ans Limit zu gehen. Daran gilt es sich zu orientieren und heranzuarbeiten.

LAOLA1: Schaut ihr euch von den Schweizern etwas ab? Wenn ja, was?

Evers: Natürlich schaut man, was die Konkurrenz macht und wie sie Dinge angehen. Aber das muss dann immer auch zu einem Athleten passen, da hat ja jeder seinen individuellen Stil. Odermatt und von Allmen sind ja auch verschieden. Odermatt hat einfach einen genialen Schwung und von Allmen hat einen enormen Trieb am Ski. Und sie fahren beide halt komplett am Limit.