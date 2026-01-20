NEWS

Kitzbühel - 1. Training auf der Streif: Das Ergebnis

Italien gibt auf der Streif den Ton an! Giovanni Franzoni schnappt sich die erste Bestzeit in Kitzbühel. Wo landeten Kriechmayr & Co.? Alle Trainingsergebnisse:

Kitzbühel - 1. Training auf der Streif: Das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Streif ist im 1. Training für die Hahnenkammabfahrt in italienscher Hand!

Giovanni Franzoni unterstreicht seine Hochform und setzt im ersten Abfahrtstraining auf der Streif die Bestzeit. Die ÖSV-Asse landen beim ersten Abtasten mit der Streif im geschlagenen Feld.

Franzoni vor Innerhofer – Italien dominiert

Giovanni Franzoni, der Super-G-Sieger von Wengen, ist auch in Kitzbühel der Mann der Stunde. Er sichert sich die Trainingsbestzeit knapp vor seinem routinierten Teamkollegen Christof Innerhofer, der mit nur 0,11 Sekunden Rückstand auf Rang zwei rast.

Top-Favorit Marco Odermatt (SUI) beendet die erste Einheit mit 1,41 Sekunden Rückstand auf dem zwölften Platz.

Hahnenkammrennen 2026 - Bilder des 1. Trainings

Slideshow starten

12 Bilder

ÖSV-Team mit Respektabstand

Die österreichischen Abfahrer finden sich erst im geschlagenen Feld wieder.

Vincent Kriechmayr klassiert sich als bester Österreicher auf Rang 16 (+1,54), wobei er den Großteil der Zeit bereits im oberen Streckenabschnitt verliert.

Otmar Striedinger (+1,65) und Vincent Wieser (+1,71) reihen sich auf den Rängen 18 und 19 ein. Daniel Hemetsberger (+1,77) belegt Rang 21.

Zwei große Namen fehlen heute auf der Strecke: Sowohl Marco Schwarz als auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde verzichten auf den ersten Trainingslauf.

Das Ergebnis des 1. Trainings in Kitzbühel

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Kitzbühel-Infos 2026

Programm der Hahnenkammrennen 2026

Preisgeld der Hahnenkammrennen 2026

Siegerliste der Hahnenkammrennen>>>

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Abfahrtstraining in Kitzbühel - Ergebnis

Abfahrtstraining in Kitzbühel - Ergebnis

Ski Alpin
Kitzbühel 2026 - Bilder des 1. Trainings auf der Streif

Kitzbühel 2026 - Bilder des 1. Trainings auf der Streif

Ski Alpin
Franzoni im ersten Kitzbühel-Training voran

Franzoni im ersten Kitzbühel-Training voran

Ski Alpin
Kitzbühel 2026: Die Event-Highlights zur Hahnenkamm-Woche

Kitzbühel 2026: Die Event-Highlights zur Hahnenkamm-Woche

Ski Alpin
1
Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen

Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen

Ski Alpin
Kitz-Rennleiter verspricht "Streif, wie wir sie lieben"

Kitz-Rennleiter verspricht "Streif, wie wir sie lieben"

Ski Alpin
Abfahrts-Nation Österreich? "Werden mehr Leistung einfordern"

Abfahrts-Nation Österreich? "Werden mehr Leistung einfordern"

Ski Alpin
3
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Kitzbühel Hahnenkamm-Rennen