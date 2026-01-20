Hahnenkammrennen 2026 - Bilder des 1. Trainings
ÖSV-Team mit Respektabstand
Die österreichischen Abfahrer finden sich erst im geschlagenen Feld wieder.
Vincent Kriechmayr klassiert sich als bester Österreicher auf Rang 16 (+1,54), wobei er den Großteil der Zeit bereits im oberen Streckenabschnitt verliert.
Otmar Striedinger (+1,65) und Vincent Wieser (+1,71) reihen sich auf den Rängen 18 und 19 ein. Daniel Hemetsberger (+1,77) belegt Rang 21.
Zwei große Namen fehlen heute auf der Strecke: Sowohl Marco Schwarz als auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde verzichten auf den ersten Trainingslauf.
Das Ergebnis des 1. Trainings in Kitzbühel
