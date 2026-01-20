Die Streif ist im 1. Training für die Hahnenkammabfahrt in italienscher Hand!

Giovanni Franzoni unterstreicht seine Hochform und setzt im ersten Abfahrtstraining auf der Streif die Bestzeit. Die ÖSV-Asse landen beim ersten Abtasten mit der Streif im geschlagenen Feld.

Franzoni vor Innerhofer – Italien dominiert

Giovanni Franzoni, der Super-G-Sieger von Wengen, ist auch in Kitzbühel der Mann der Stunde. Er sichert sich die Trainingsbestzeit knapp vor seinem routinierten Teamkollegen Christof Innerhofer, der mit nur 0,11 Sekunden Rückstand auf Rang zwei rast.

Top-Favorit Marco Odermatt (SUI) beendet die erste Einheit mit 1,41 Sekunden Rückstand auf dem zwölften Platz.