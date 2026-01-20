NEWS

Ski-Weltmeister bangt nach Knöchelbruch um Olympia

Das Antreten des 31-Jährigen ist höchst fraglich. Der Technik-Spezialist brach sich beim einem FIS-Slalom den Knöchel.

Ski-Weltmeister bangt nach Knöchelbruch um Olympia
Für Alexander Schmid steht Olympia auf der Kippe.

Der 31-jährige Deutsche fädelte beim FIS-Slalom in Gsies unglücklich ein und brach sich dabei den Knöchel. Seine Olympia-Kleidung holte sich der Parallel-Weltmeister von 2023 mit Schienen und Krücken ab. Noch hat er seinen Olympia-Traum also offenbar nicht aufgegeben.

Es ist nicht die erste schwere Verletzung des deutschen Rennläufers. Kurz nach seinem WM-Erfolg und auch im Jahr danach riss er sich das Kreuzband. Nun beginnt für den Deutschen ein Wettlauf gegen die Zeit, um für Olympia in knappen drei Wochen fit zu sein.

