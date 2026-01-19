Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Riesentorlauf-Action am Kronplatz!

Für die Frauen geht es am Dienstag (ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) erneut um wichtige Weltcup-Punkte. Gleichzeitig kann Julia Scheib einen großen Schritt in Richtung kleiner Kristallkugel machen (Alle Infos >>>).

Eröffnet wird das Rennen von Alice Robinson, direkt danach kommt ÖSV-Ass Scheib. Thea Louise Stjernesund geht mit der Startnummer drei ins Rennen, Sara Hector mit Nummer vier.

Acht Österreicherinnen am Start

Paula Moltzan (5), Camille Rast (6) und Zrinka Ljutic (7) schließen die absolute Riesentorlauf-Elite ab. Stephanie Brunner kommt als zweite Österreicherin mit Nummer 22.

Ricarda Haaser (27), Nina Astner (29), Franziska Gritsch (34), Sophia Waldauf (53), Elena Riederer (54) und Leonie Raich (58) kommen später.