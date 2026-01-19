NEWS

Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Eröffnet wird das Rennen von einer Neuseeländerin, ÖSV-Läuferin Julia Scheib kommt direkt danach. Die Startliste:

Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Riesentorlauf-Action am Kronplatz!

Für die Frauen geht es am Dienstag (ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) erneut um wichtige Weltcup-Punkte. Gleichzeitig kann Julia Scheib einen großen Schritt in Richtung kleiner Kristallkugel machen (Alle Infos >>>).

Eröffnet wird das Rennen von Alice Robinson, direkt danach kommt ÖSV-Ass Scheib. Thea Louise Stjernesund geht mit der Startnummer drei ins Rennen, Sara Hector mit Nummer vier.

Acht Österreicherinnen am Start

Paula Moltzan (5), Camille Rast (6) und Zrinka Ljutic (7) schließen die absolute Riesentorlauf-Elite ab. Stephanie Brunner kommt als zweite Österreicherin mit Nummer 22.

Ricarda Haaser (27), Nina Astner (29), Franziska Gritsch (34), Sophia Waldauf (53), Elena Riederer (54) und Leonie Raich (58) kommen später.

Mehr zum Thema

Scheib kann sich RTL-Kugel diese Woche sichern

Scheib kann sich RTL-Kugel diese Woche sichern

Ski Alpin
3
Comeback! Federica Brignone kehrt in den Weltcup zurück

Comeback! Federica Brignone kehrt in den Weltcup zurück

Ski Alpin
1
Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Ski Alpin
"Little Sister on the way" - Kristoffersen wird erneut Vater

"Little Sister on the way" - Kristoffersen wird erneut Vater

Ski Alpin
Kitzbühel 2026: Die Event-Highlights zur Hahnenkamm-Woche

Kitzbühel 2026: Die Event-Highlights zur Hahnenkamm-Woche

Ski Alpin
1
Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen

Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen

Ski Alpin
Kitz-Rennleiter verspricht "Streif, wie wir sie lieben"

Kitz-Rennleiter verspricht "Streif, wie wir sie lieben"

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Julia Scheib Kronplatz