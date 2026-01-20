NEWS

Ski LIVE: Abfahrtstraining in Kitzbühel

Das erste Abtasten mit der Streif! Am Dienstag steht das erste Abfahrtstraining an. LIVE-Infos:

Ski LIVE: Abfahrtstraining in Kitzbühel Foto: © GEPA
Am Dienstag (ab 11:30 Uhr im LIVE-Tracker <<<) findet auf der berüchtigten Streif in Kitzbühel das erste von drei geplanten Abfahrtstraininhs statt.

In Wengen konnte Vincent Kriechmayr zuletzt den ersten ÖSV-Abfahrts-Podestplatz des Jahres herausfahren. Diesen Schwung möchte der Oberösterreicher auch nach Kitzbühel mitnehmen.

