Vonn-Comeback? US-Team veröffentlicht Kader

Der US-amerikanische Ski-Verband hat den vorläufigen Kader für die Saison 2026/27 veröffentlicht.

Mit dabei ist auch Lindsey Vonn. Trotz ihrer schweren Verletzung bei der Olympia-Abfahrt steht die 41-jährige US-Amerikanerin im Aufgebot.

Ob die viermalige Gesamtweltcupsiegerin tatsächlich in den Ski-Weltcup zurückkehrt, bleibt allerdings weiterhin offen.

Weiterer operativer Eingriff steht bevor

Seit ihrem schweren Sturz musste sie fünfmal operiert werden. Vonn erklärte zudem, dass noch ein weiterer operativer Eingriff bevorstehe, bei dem das eingesetzte Metall entfernt und das Kreuzband ersetzt werden soll.

Im Anschluss daran steht eine intensive Reha an.

Zuletzt äußerte sich Vonn zum frühestmöglichen Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr in den Ski-Weltcup.