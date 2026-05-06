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Bericht: Verhaftung nach Skandal im kroatischen Skiverband
Der Verband soll um 30 Millionen Euro betrogen worden sein, nun wurde ein Ex-Rennläufer und ehemaliger Verbandschef verhaftet.
Erneute Unruhe im Korruptionsskandal rund um den kroatischen Skiverband.
Zuletzt sorgte die Meldung, dass der kroatische Skiverband in den letzten zwölf Jahren um 30 Millionen Euro betrogen wurde, für Aufsehen. Als Verdächtiger wird der Ex-Rennläufer und ehemalige Verbandschef Vedran Pavlek geführt.
Der 53-Jährige hat sein Amt als Skiverbandschef Mitte März niedergelegt, zuvor soll er eine international operierende Gruppe geleitet haben. Verbandsmittel sollen unter anderem für Luxusgüter und Schönheitsoperationen verwendet worden sein (mehr zu dem Vergehen >>>).
Nun soll er, wie kroatische Medien berichten, in Kasachstan festgenommen worden sein. Das kroatische Justizministerium wäre aktuell um die Auslieferung bemüht.