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Noch vor erstem FIS-Rennen: Tiroler Ski-Juwel wechselt zum DSV

Das Innsbrucker Ski-Talent entscheidet sich noch vor den ersten FIS-Rennen dazu, zukünftig für Deutschland zu fahren.

Noch vor erstem FIS-Rennen: Tiroler Ski-Juwel wechselt zum DSV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Österreichische Skiverband verliert eines seiner größten Zukunftshoffnungen.

Der Innsbrucker Finn Neururer verlässt den ÖSV und startet zukünftig für Deutschland. Florian Winkler, Rennsportleiter des Tiroler Skiverbandes, bedauert den Abgang gegenüber der "Tiroler Tageszeitung": "Wir verlieren einen tollen Sportler."

Der Nationenwechsel erfolgt damit noch vor dem Einstieg in die FIS-Rennserien, wodurch es keine Zustimmung des Verbandes bedarf. Seit vergangenem Jahr sind allerdings Entschädigungszahlungen als Ausgleich für die Aufwendungen für Trainingslager und Förderungen vereinbart worden.

Neururer auf Aichers Spuren

Diese sieht 1500 Euro pro Saison vor und ist bei maximal 10.000 Euro gedeckelt. TSV-Präsident Karl Janovsky hält dies für "sehr günstig".

Im Jänner hat sich der Nachwuchs-Seriensieger (Jahrgang 2010) den Titel als "Future Hahnenkamm Champion" gesichert und das Rennen mit über drei Sekunden Vorsprung gewonnen. Das internationale Nachwuchsrennen findet traditionell in der Woche vor dem Hahnenkammwochenende statt.

Neururer schlägt damit einen ähnlichen Weg wie Emma Aicher ein: Die Vize-Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison ist zur Saison 2020/21 zum DSV gewechselt. Die gebürtige Schwedin hat die Entscheidung mit den besseren Trainingsmöglichkeiten in Deutschland begründet.

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