Nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn macht ihre ersten Schritte

Lindsey Vonn ist "back on her feet".

Auf Instagram teilt die US-Amerikanerin am Montag ein Video, das ihre ersten Schritte nach dem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt zeigt. Aktuell ist sie noch auf Krücken angewiesen.

"Egal, wie hart ich zu Boden geworfen werde, ich werde immer einen Weg finden, wieder aufzustehen! Ein Schritt nach dem anderen!", schreibt die 41-Jährige.

Vonn hatte sich in Italien eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Ihr linkes Bein musste vor einer Amputation bewahrt werden. Im Instagram-Video sind zwei lange Narben im Unterschenkelbereich zu sehen.