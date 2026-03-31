NEWS

Nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn macht ihre ersten Schritte

Die US-Amerikanerin, die bei Olympia schwer gestürzt ist und beinahe ihr Bein verlor, macht in ihrer Reha Fortschritte.

Nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn macht ihre ersten Schritte Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lindsey Vonn ist "back on her feet".

Auf Instagram teilt die US-Amerikanerin am Montag ein Video, das ihre ersten Schritte nach dem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt zeigt. Aktuell ist sie noch auf Krücken angewiesen.

"Egal, wie hart ich zu Boden geworfen werde, ich werde immer einen Weg finden, wieder aufzustehen! Ein Schritt nach dem anderen!", schreibt die 41-Jährige.

Vonn hatte sich in Italien eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Ihr linkes Bein musste vor einer Amputation bewahrt werden. Im Instagram-Video sind zwei lange Narben im Unterschenkelbereich zu sehen.

Mehr zum Thema

Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks

Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks

NHL
1
Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern

Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern

ICE Hockey League
7
Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

ICE Hockey League
Rapid und Peter Stöger einigen sich auf Vertragsauflösung

Rapid und Peter Stöger einigen sich auf Vertragsauflösung

Bundesliga
6
Hier findet die Super Bowl 2029 statt

Hier findet die Super Bowl 2029 statt

Football
Testspiel heute: Österreich - Südkorea

Testspiel heute: Österreich - Südkorea

ÖFB-Team
Watchparty: Gewinnt Österreich gegen Südkorea?

Watchparty: Gewinnt Österreich gegen Südkorea?

ÖFB-Team
18

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Lindsey Vonn