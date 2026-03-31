Österreicherin gewinnt längsten Riesentorlauf der Welt

Österreicherin gewinnt längsten RTL - Pics der Gardenissima
Traninger fährt auf das Stockerl
Bei den Herren geht der Sieg an den Deutschen Simon Jocher, der die Strecke in 3:43,90 Minuten bewältigt. Er setzt sich knapp gegen den Südtiroler Christoph Innerhofer durch.
Den dritten Rang belegt der Österreicher Manuel Traninger, dem im Ziel 1,19 Sekunden auf die Bestzeit fehlen. Max Perathoner und Mattia Casse komplettieren die Top 5.
Erfolge in der Legends-Kategorie
Auch in der Kategorie der „Ski Legends“ zeigen ehemalige ÖSV-Größen auf. Andrea Fischbacher und Brigitte Kliment-Obermoser belegen hinter der Siegerin Verena Stuffer die Plätze zwei und drei. Bei den Herren gewinnt der Deutsche Bastian Meisen vor Frederik Norys.
Mit über 700 Teilnehmern und bei kühlen Temperaturen sowie Sonnenschein bildet die Gardenissima 2026 den Abschluss der alpinen Wintersaison.