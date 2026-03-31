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Österreicherin gewinnt längsten Riesentorlauf der Welt

Erfolg nach dem Karriere-Abschluss! Christina Ager gewinnt den Südtirol Gardenissima 2026. Die Infos zum längsten Riesentorlauf der Welt im Grödner Tal:

Österreicherin gewinnt längsten Riesentorlauf der Welt Foto: © DOLOMITES Val Gardena
Textquelle: © LAOLA1
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Sechs Kilometer Länge, 115 Tore und über 1.000 Höhenmeter - der Südtirol Gardenissima ist eine besondere Herausforderung zum Winterabschluss.

Christina Ager entscheidet die 28. Auflage das längsten Riesentorlaufs der Welt für sich. Die Tirolerin, die ihre Weltcup-Karriere mit Ablauf dieser Saison beendet hat, setzt sich auf der Piste von der Seceda durch. Mit Franziska Gritsch und Manuel Traninger gibt es weitere Stockerlplätze für Österreich.

Ager mit zweitem Sieg beim Gardenissima

In einer Zeit von 3:52,98 Minuten sichert sich Christina Ager den Sieg in Gröden. Die Österreicherin verweist die Lokalmatadorin Nadia Delago (+1,43) sowie ihre Teamkollegin Franziska Gritsch (+2,75) auf die Plätze zwei und drei.

Mit Emily Schöpf auf Rang fünf landen insgesamt drei Österreicherinnen in den Top-Rängen des traditionsreichen Riesentorlaufs, der über sechs Kilometer von der Seceda zum Col Raiser führt.

Für Ager war es der zweite Sieg bei diesem besonderen Rennen nach 2023. Gritsch hat sich 2022 und 2024 in die Siegerliste eingetragen.

Österreicherin gewinnt längsten RTL - Pics der Gardenissima

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Traninger fährt auf das Stockerl

Bei den Herren geht der Sieg an den Deutschen Simon Jocher, der die Strecke in 3:43,90 Minuten bewältigt. Er setzt sich knapp gegen den Südtiroler Christoph Innerhofer durch.

Den dritten Rang belegt der Österreicher Manuel Traninger, dem im Ziel 1,19 Sekunden auf die Bestzeit fehlen. Max Perathoner und Mattia Casse komplettieren die Top 5.

Erfolge in der Legends-Kategorie

Auch in der Kategorie der „Ski Legends“ zeigen ehemalige ÖSV-Größen auf. Andrea Fischbacher und Brigitte Kliment-Obermoser belegen hinter der Siegerin Verena Stuffer die Plätze zwei und drei. Bei den Herren gewinnt der Deutsche Bastian Meisen vor Frederik Norys.

Mit über 700 Teilnehmern und bei kühlen Temperaturen sowie Sonnenschein bildet die Gardenissima 2026 den Abschluss der alpinen Wintersaison.

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