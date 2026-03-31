Österreicherin gewinnt längsten Riesentorlauf der Welt

Sechs Kilometer Länge, 115 Tore und über 1.000 Höhenmeter - der Südtirol Gardenissima ist eine besondere Herausforderung zum Winterabschluss.

Christina Ager entscheidet die 28. Auflage das längsten Riesentorlaufs der Welt für sich. Die Tirolerin, die ihre Weltcup-Karriere mit Ablauf dieser Saison beendet hat, setzt sich auf der Piste von der Seceda durch. Mit Franziska Gritsch und Manuel Traninger gibt es weitere Stockerlplätze für Österreich.

Ager mit zweitem Sieg beim Gardenissima

In einer Zeit von 3:52,98 Minuten sichert sich Christina Ager den Sieg in Gröden. Die Österreicherin verweist die Lokalmatadorin Nadia Delago (+1,43) sowie ihre Teamkollegin Franziska Gritsch (+2,75) auf die Plätze zwei und drei.

Mit Emily Schöpf auf Rang fünf landen insgesamt drei Österreicherinnen in den Top-Rängen des traditionsreichen Riesentorlaufs, der über sechs Kilometer von der Seceda zum Col Raiser führt.

Für Ager war es der zweite Sieg bei diesem besonderen Rennen nach 2023. Gritsch hat sich 2022 und 2024 in die Siegerliste eingetragen.