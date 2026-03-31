Nächster italienischer Skifahrer beendet Karriere

Der 30-jährige Hannes Zingerle verkündet am Montag seinen Abschied vom aktiven Ski-Rennsport.

Der Italiener debütierte 2016 im Weltcup und war seither meist in Riesentorläufen am Start. Sein bestes Karriere-Ergebnis war ein 13. Rang beim Riesentorlauf in Schladming 2024.

In der abgelaufenen Saison stand er im Weltcup lediglich in Beaver Creek am Start.

Zingerle mit Appell: "Kämpfe für deine Träume!"

Zingerle richtet zum Abschluss durchaus emotionale Worte via Instagram an seine Fans: "Leider habe ich auch die Nachteile des Sports erlebt... Die Einsamkeit der Niederlagen, die schlaflosen Nächte, die ich damit verbracht habe, nach Erklärungen zu suchen, die ich nie erhalten habe, vor sehr fragwürdigen Entscheidungen, alles was es leider auch in der Welt des Sports gibt."

Der 30-Jährige richtet gleichzeitig aber auch eine Botschaft an alle Skifahrer, die um ihre Karriere kämpfen: "Mach weiter. Lass dir nicht von anderen sagen, wann es vorbei ist. Kämpfe für deine Träume, denn es ist egal, wie viele Schläge du einstecken kannst, sondern wie oft du aufstehst, lohnt sich wirklich."

"Skifahren ist vor allem eine Lebensschule. Und selbst diejenigen, die in den Augen anderer als Niederlagen erscheinen mögen, für uns Träumer waren es kleine Siege", so Zingerle.

Mit Simon Maurberger verkündete vor zwei Wochen ein weiterer italienischer Technik-Spezialist sein Karriereende >>>