Neues siebenköpfiges Gremium für ÖOC-Athletenkommission gewählt

Die beiden Snowboarder Alessandro Hämmerle und Alexander Payer, Bobpilotin Katrin Beierl und Eisschnellläuferin Vanessa Herzog aus dem Wintersport sowie Schwimmer Felix Auböck, Ruderin Magdalena Lobnig und Judoka Magdalena Krssakova sind in die Athletenkommission des Österreichischen Olympischen Comite gewählt worden.

Das gab das ÖOC am Mittwoch bekannt. Das Gremium bündelt die Interessen der Sportler im ÖOC und bringt sich aktiv in Entscheidungsprozesse ein.

Noch im April werden bei einer konstituierenden Sitzung der Vorsitz und die Stellvertretung gewählt. Die oder der Vorsitzende der Athletenkommission hat Sitz und Stimme im ÖOC-Vorstand, in der Hauptversammlung verfügt die Athletenvertretung über zwei Stimmen.