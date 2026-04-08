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Keine Scorer für Rossi und Kasper bei NHL-Niederlagen
Beide Österreicher kommen für ihre Franchise rund eine Viertelstunde zum Zug, Scorer sowie Siege schauen dabei aber keine heraus.
Für Marco Rossi und Marco Kasper gibt es in der NHL zwei Niederlagen.
Schlusslicht Vancouver Canucks verliert gegen die Vegas Golden Knights knapp mit 1:2. Der Center Rossi steht dabei 18:02-Minuten auf dem Eis.
Bei der ebenfalls knappen 3:4-Niederlage der Detroit Red Wings gegen die Columbus Blue Jackets kommt Marco Kasper 15:06-Minuten zum Einsatz.
Nach Ablauf der regulären Spielzeit steht es 3:3, die Partie wird es im Shootout entschieden. Für die Red Wings ist es eine bittere Niederage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Wild Cards für die Playoffs.