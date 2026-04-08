Keine Scorer für Rossi und Kasper bei NHL-Niederlagen

Für Marco Rossi und Marco Kasper gibt es in der NHL zwei Niederlagen.

Schlusslicht Vancouver Canucks verliert gegen die Vegas Golden Knights knapp mit 1:2. Der Center Rossi steht dabei 18:02-Minuten auf dem Eis.

Bei der ebenfalls knappen 3:4-Niederlage der Detroit Red Wings gegen die Columbus Blue Jackets kommt Marco Kasper 15:06-Minuten zum Einsatz.

Nach Ablauf der regulären Spielzeit steht es 3:3, die Partie wird es im Shootout entschieden. Für die Red Wings ist es eine bittere Niederage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Wild Cards für die Playoffs.