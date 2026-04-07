"Hatte keinen letzten Lauf" - Vonn spricht über mögliche Rückkehr

Im Februar kam Lindsey Vonn bei den Olympischen Spielen in Italien schwer zu Sturz. Eine komplexe Verletzung ihres Beins und mehrere Operationen waren die Folge.

Nun macht die Amerikanerin eine überraschende Ansage zu einem möglichen Comeback.

Beim US-Sender "NBC" erklärt sie in der Sendung "Today", dass ihr ein letzter Lauf verwehrt geblieben sei. Ihr Vater erklärte nach ihrer Verletzung: "Sie ist 41 Jahre alt, und das ist das Ende ihrer Karriere. " Er ergänzte: "Solange ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe, wird sie keine Skirennen mehr fahren."

Genau diese Aussage habe sie angestachelt. "Es gibt einen sicheren Weg, mich dazu zu bringen, etwas zu tun: Mir zu sagen, dass ich es nicht kann. Mein Vater könnte also der ausschlaggebende Punkt sein, warum ich noch ein letztes Mal zurückkomme", sagt Vonn.

Noch keine genauen Pläne

Genaue Pläne habe sie jedoch noch nicht. Wie nach ihrem ersten Karriereende lasse sie sich auch andere Optionen offen: "Ich weiß, wie es ist, keine Rennläuferin mehr zu sein. Es ist nur so: Skirennen zu fahren, ist etwas, das ich liebe. Und ich hatte in dieser Saison so viel Spaß - aber ich hatte keinen letzten Lauf."

Aktuell arbeitet Vonn hart daran, wieder ein normales Leben zu führen. "Zwei Stunden Therapie, zwei Stunden Überdruckkammer, Zeit im Fitnessstudio und mehr", stünden täglich am Programm.

Über eine Rückkehr denke Vonn "sehr zum Leidwesen meiner Familie" dennoch nach.