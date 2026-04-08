Heli Skiing am Arlberg: Ein Tag abseits der Piste

Am Horizont taucht ein kleiner Punkt in meinem Blickfeld auf. Das Dröhnen wird lauter, der Punkt wächst, bis sich der Helikopter klar vom Himmel abhebt. Als er landet, gehen wir automatisch in die Hocke. Anders als erwartet bleibt der Schneesturm aus – statt Pulverschnee liegt an diesem Tag fester Firn, der unter den Rotoren kaum aufgewirbelt wird.

Über den Wolken

Nach einer kurzen Einweisung durch den Flughelfer dürfen wir unsere Plätze im Heli einnehmen. Nina sitzt vorne neben dem Piloten, ich hinten neben unserem Kameramann sowie dem Flughelfer, der den Platz an der Türe einnimmt.

In dem Moment, in dem der Heli abhebt, kann ich nicht anders als unentwegt zu grinsen – Adrenalin, Vorfreude, ein bisschen Nervosität! Schnell zücke ich das vivo, um die vorbeiziehende Bergkulisse festzuhalten. Mit wenigen Handgriffen ist das Teleobjektiv montiert – eine kurze Drehung, ein leises Klicken.

Plötzlich rücken die Berge näher. Strukturen im Schnee werden sichtbar, einzelne Felsen zeichnen sich klar ab. Irgendwo weit in der Ferne entdecke ich sogar eine Gams und ich schaffe es, sie trotz der Distanz mit dem vivo festzuhalten.