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Das sind die Neuerungen im Skisprung-Weltcup

Durch die Vierschanzen-Tournee-Premiere bei den Frauen verändern sich gleich mehrere Termine im Weltcup-Kalender der kommenden Saison.

Das sind die Neuerungen im Skisprung-Weltcup Foto: © GEPA
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Durch die erstmalige Austragung der Vierschanzen-Tournee für Frauen kommt es im Skisprung-Weltcup der nächsten Saison zu einigen Änderungen.

Die beiden bisher Anfang Jänner stattfindenden Frauen-Normalschanzenbewerbe in Villach gehen laut aktuellen FIS-Planungen 2027 erst unmittelbar vor der WM in Falun am 20. und 21. Februar über die Bühne.

Der Hinzenbach-Weltcup rückt nach vorne und findet bereits Ende November als zweite Station nach Lillehammer statt.

Bei den Männern werden nach der Installation des Flutlichtes am Innsbrucker Bergisel bei der 75. Tournee-Ausgabe erstmals alle vier Bewerbe am frühen Abend entschieden. Auch das Neujahrsspringen in Garmisch wird unter Flutlicht gesprungen und später angesetzt.

Die Frauen bestreiten ihre Tournee-Premieren jeweils am Qualifikationstag der Männer. Also am 28. Dezember in Oberstdorf, am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen, am 2. Jänner in Innsbruck sowie am 5. Jänner in Bischofshofen.

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