Das ist der provisorische Ski-Weltcup-Kalender 2026/27

Der Ski-Weltverband FIS hat am Freitag den provisorischen Kalender für die Ski-Weltcup-Saison 2026/27 veröffentlicht.

Der Weltcup-Winter beginnt traditionell für Frauen und Männer Ende Oktober (24./25.) mit einem Riesentorlauf in Sölden.

Ende November gastieren beide Geschlechter wie in den vergangenen Jahren für einen Slalom in Gurgl.

Die Frauen machen in Österreich außerdem erstmals in Gosau (28./29.12.) Halt, nach dem Jahreswechsel steht das Technik-Doppel in der Flachau (4./5.1.) an.

St. Anton fliegt aus dem Kalender

Aus dem Kalender fliegt hingegen St. Anton, wo am 9. und 10. Januar je eine Abfahrt und ein Super-G hätten ausgetragen werden sollen. Laut ÖSV sei es aber nicht möglich gewesen, die Rennen um eine Woche zu verschieben.

Bei den Männern stehen in Österreich außerdem die Klassiker in Kitzbühel (22.-24.1.) und Schladming (26./27.1.) am Programm. Außerdem kehrt Saalbach in den Weltcup zurück. Alle Infos zum Comeback >>>

Das Weltcup-Finale findet von 20. bis 25. März in Sun Valley in den USA statt. Saison-Highlight ist die WM im Februar in Crans Montana in der Schweiz.

Der Kalender muss noch final vom FIS Council bestätigt werden.