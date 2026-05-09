Buffalo Sabres Buffalo Sabres BUF Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL
Endstand
1:5
0:2 , 1:1 , 0:2
  • Zach Benson
  • Alex Newhook
  • Mike Matheson
  • Alex Newhook
  • Alexandre Carrier
  • Nick Suzuki
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Canadiens gleichen mit klarem Sieg gegen Sabres aus

Auch die Golden Knights dürfen einen klaren Sieg bejubeln.

Canadiens gleichen mit klarem Sieg gegen Sabres aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Montreal Canadiens feiern im zweiten Spiel der Playoff-Serie gegen die Buffalo Sabres einen klaren 5:1-Auswärtssieg,.

Dabei stellen Alex Newhook mit einem Doppelpack (2./25.) und Mike Matheson (5.) bereits früh auf 3:0. Zach Benson (40.) lässt zwar kurz nochmal die Hoffnung der Sabres aufkeimen, doch Alexandre Carrier (44.) und Nick Suzuki (56.) machen schlussendlich alles klar.

Durch den Sieg können die Canadiens in der Playoff-Serie ausgleichen und auf 1:1 stellen.

Vegas geht wieder in Führung

Ebenfalls einen klaren Sieg feiern die Vegas Golden Knights.

Das Team aus Nevada stellt mit einem 6:2-Heimsieg im dritten Spiel gegen die Anaheim Ducks auf ein 2:1 in der Playoff-Serie.

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