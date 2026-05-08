Nach 20 Jahren! Ukraine kehrt in die Top-Division zurück

Kasachstan und die Ukraine werden 2027 Bestandteil der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Top-Division sein.

Die Kasachen krönen sich im polnischen Sosnowiec zum B-Weltmeister und leisten mit dem finalen 2:1 nach Penalties über Frankreich auch der Ukraine Schützenhilfe.

Die Ukrainer fixieren den zweiten Platz mit einem 3:1 über Japan, das in die Division 1B absteigt. Zudem braucht es die Schützenhilfe Litauens gegen Gastgeber Polen. Mit dem 2:1 nach Overtime verhindern die Litauer ihrerseits den Abstieg, nachdem das direkte Duell mit Japan verloren ging.

Die Ukraine war zuletzt 2007 Bestandteil der A-Weltmeisterschaft.