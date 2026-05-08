NEWS

Nach 20 Jahren! Ukraine kehrt in die Top-Division zurück

Zusammen mit B-Weltmeister Kasachstan werden die Osteuropäer 2027 in Deutschland dabei sein.

Nach 20 Jahren! Ukraine kehrt in die Top-Division zurück
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kasachstan und die Ukraine werden 2027 Bestandteil der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Top-Division sein.

Die Kasachen krönen sich im polnischen Sosnowiec zum B-Weltmeister und leisten mit dem finalen 2:1 nach Penalties über Frankreich auch der Ukraine Schützenhilfe.

Die Ukrainer fixieren den zweiten Platz mit einem 3:1 über Japan, das in die Division 1B absteigt. Zudem braucht es die Schützenhilfe Litauens gegen Gastgeber Polen. Mit dem 2:1 nach Overtime verhindern die Litauer ihrerseits den Abstieg, nachdem das direkte Duell mit Japan verloren ging.

Die Ukraine war zuletzt 2007 Bestandteil der A-Weltmeisterschaft.

Mehr zum Thema

Bernd Wolf: "Ich muss mir selbst auf die Schulter klopfen"

Bernd Wolf: "Ich muss mir selbst auf die Schulter klopfen"

Eishockey
4
Triple Gold Club im Visier: NHL-Superstar kommt zur WM

Triple Gold Club im Visier: NHL-Superstar kommt zur WM

Eishockey WM
6
ÖEHV vor WM-Generalprobe: "Hitziger Fight" gegen Slowenien wartet

ÖEHV vor WM-Generalprobe: "Hitziger Fight" gegen Slowenien wartet

Eishockey
Kommt aus München: Neuer Stürmer für den EC Red Bull Salzburg

Kommt aus München: Neuer Stürmer für den EC Red Bull Salzburg

ICE Hockey League
RB-Überläufer: Sie sind von Salzburg nach München gegangen

RB-Überläufer: Sie sind von Salzburg nach München gegangen

ICE Hockey League
9
Carolina Hurricanes rauschen den Conference Finals entgegen

Carolina Hurricanes rauschen den Conference Finals entgegen

NHL
2
Vierschanzentournee in Gefahr? Austragungsort will mehr Geld

Vierschanzentournee in Gefahr? Austragungsort will mehr Geld

Skispringen
1

Kommentare

Wintersport Eishockey Eishockey-WM B-WM Eishockey-WM 2026