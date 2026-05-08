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Entscheidung getroffen! So geht es für Kriechmayr weiter

Eine Fortsetzung der Karriere galt zuletzt als unklar. Nun hat sich der 34-Jährige entschieden.

Entscheidung getroffen! So geht es für Kriechmayr weiter Foto: © GEPA
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ÖSV-Speedstar Vincent Kriechmayr macht nach einigen Diskussionen um seinen persönlichen Betreuerstab doch noch weiter.

Das kündigte der 34-jährige Ex-Weltmeister gegenüber dem Sender LT1 an. "Meine Karriere geht weiter. Ich möchte noch eine Saison dranhängen, wo ich noch mal alles, was ich habe, reinlege", sagte Kriechmayr.

In der abgelaufenen Saison hatte er zwei Weltcuprennen gewonnen, war bei Olympia in den Einzelrennen aber einmal mehr leer ausgegangen.

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