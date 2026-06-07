NEWS

Schweizer Weltcupsiegerin spricht über enttäuschendes Kader-Aus

Nach 18 Jahren ist die 34-Jährige erstmals nicht im Kader, aktuell befindet sich Priska Ming-Nufer nach ihrer Knieverletzung auf dem Weg zurück.

Schweizer Weltcupsiegerin spricht über enttäuschendes Kader-Aus Foto: © IMAGO / Italy Photo Press
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Als "harten Moment" bezeichnet Priska Ming-Nufer den Augenblick, als sie erfuhr, dass sie nicht mehr im Swiss-Ski-Kader ist.

Zuvor war sie 18 Jahre lang immer dabei. "Ende April erhielt ich die Nachricht, dass ich nicht mehr Teil des Kaders bin."

"Das war ein harter Moment, besonders weil ich mich zu diesem Zeitpunkt mitten in der Rehabilitation nach einer Verletzung befand", schreibt die Speedspezialistin auf Instagram.

Im Februar wurde sie nach einer Meniskusverletzung operiert, ihre Saison war damit gelaufen. Über all die Jahre habe sie die Kaderkriterien stets erfüllt und sich auf höchstem Niveau im Weltcup behauptet.

Karriereende nicht in Sicht

Dennoch zeigt sie sich kämpferisch.

"Wenn ich auf die vergangenen 18 Jahre zurückblicke, sehe ich nicht Verletzungen oder Rückschläge. Ich sehe unzählige Trainingstage, harte Arbeit, viele Weltcuprennen, Erfolge und Freude, den Willen, immer noch besser zu werden", erklärt die 34-Jährige.

Ming-Nufer gewann 2022 in Crans-Montana eine Abfahrt - ihr bisher einziges Weltcup-Podest. In der Saison 2025/26 fuhr sie vor ihrer Verletzung in vier von elf Speedrennen in die Punkte.

Ihr nächstes Ziel sei die Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Crans-Montana. "Ich arbeite jeden Tag daran, stärker zurückzukommen", meint sie abschließend.

Mehr zum Thema

Eishockey-Top-Nationen: Wer schaut in eine gute Zukunft?

Eishockey-Top-Nationen: Wer schaut in eine gute Zukunft?

Eishockey WM
1
Vegas verspielt 4:0 fast - doch gewinnt Overtime-Krimi

Vegas verspielt 4:0 fast - doch gewinnt Overtime-Krimi

NHL
1
Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant

Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant

Deutsche Bundesliga
WAC lehnt Angebot für Thierno Ballo ab

WAC lehnt Angebot für Thierno Ballo ab

Bundesliga
6
LIVE-Stream: Padel-Elite duelliert sich um Staatsmeistertitel

LIVE-Stream: Padel-Elite duelliert sich um Staatsmeistertitel

Mehr Sport
Harte Prognose: 2026 wird umweltschädlichste WM aller Zeiten

Harte Prognose: 2026 wird umweltschädlichste WM aller Zeiten

FIFA WM
7
Bericht: Arne Slot erteilt Premier-League-Klub eine Absage

Bericht: Arne Slot erteilt Premier-League-Klub eine Absage

Premier League

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Swiss-Ski Priska Nufer Ski-Weltcup Damen