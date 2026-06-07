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Bericht: Arne Slot erteilt Premier-League-Klub eine Absage

Kurz nach seiner Entlassung beim FC Liverpool sagt der Trainer wohl einem ehemaligen Konkurrenten ab.

Bericht: Arne Slot erteilt Premier-League-Klub eine Absage Foto: © IMAGO / Propaganda Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Arne Slot wird wohl nicht so schnell an die Seitenlinie zurückkehren.

Wie mehrere Medien, unter anderem "The Times", berichten, soll der Ex-Liverpool-Trainer ein Angebot aus der Premier League vom FC Fulham abgelehnt haben.

Beim Klub aus London stand zuletzt Marco Silva an der Seitenlinie, nun wird nach Ersatz gesucht. Das Team schloss die Meisterschaft auf Rang elf ab.

Slot feierte mit den "Reds" 2025 den Meistertitel, zuletzt enttäuschte man mit Rang fünf.

Nach der Trennung Ende Mai holte der FC Liverpool mit Andoni Iraola den ehemaligen Bournemouth-Coach ins Boot (Mehr dazu >>>).

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