Vegas verspielt 4:0 fast - doch gewinnt Overtime-Krimi

Die Vegas Golden Knights gewinnen Spiel drei des Stanley-Cup-Finals gegen die Carolina Hurricanes mit 5:4 nach Overtime.

Zwischenzeitlich führt die Heimmannschaft aus Las Vegas nach zwei Dritteln bereits mit 4:0, Carolina rettet sich allerdings noch in die Verlängerung. Dort schlägt Shea Theodore erst in der 86. Minute mit dem Siegtreffer zu.

Somit geht Vegas in der Final-Serie mit 2:1 in Führung.

Marner erzielt schnellsten Hattrick der Stanley-Cup-Geschichte

Zuvor schreibt Mitch Marner im zweiten Drittel mit dem schnellsten Hattrick der NHL-Finalgeschichte für Schlagzeilen.

Tomas Hertl durchbricht zunächst die torlose Anfangsphase Mitte des zweiten Drittels. Dies geschieht, nachdem Vegas in den ersten Minuten des Drittels zwei Tore nach Challenges aberkannt worden waren.

Marners erstes Tor fällt, als er einen freien Puck an der Bande erobert und einen Rückhandschuss in den Torraum abgibt, wo Carolina-Verteidiger Sean Walker den Puck versehentlich von Frederik Andersen abfälscht. Weniger als vier Minuten später umspielt Marner Andersen elegant und schiebt den Puck mit relativer Leichtigkeit zum 3:0 ins Netz.

Marner hätte nachlegen können

Mit etwas mehr als drei Minuten verbleibender Spielzeit im Drittel jagt der zehnjährige NHL-Veteran einen Schuss aus dem rechten Kreis ins Tor, was eine Flut von Hüten auf dem Eis auslöst.

Mit 6:10 Minuten Spielzeit ist es der schnellste natürliche Hattrick in der Geschichte des Stanley Cups.

Mit seinen 28 Punkten führt Marner die NHL in dieser Postseason an, was die meisten Punkte eines Spielers in seinen ersten Playoffs bei einem neuen Team in der NHL-Geschichte sind.

Der 29-Jährige hat nun zehn Tore in 19 Playoff-Spielen für die Golden Knights erzielt. In seinen neun Jahren bei den Toronto Maple Leafs erzielte er 13 Tore in 70 Playoff-Partien.

Carolina kommt zurück, aber...

Beinahe hätten es noch mehr sein können. Zu Beginn des dritten Drittels vergibt Marner nämlich einen Penalty, es hätte sein viertes Tor des Tages sein können. Stattdessen bringen Jordan Martinook (48.), Taylor Hall (48.), Jordan Staal (48.) und Andrei Svechnikov (59./PP) Carolina noch in die Verlängerung.

Nachdem dort langes Warten auf den Siegtreffer angesagt ist, durchbricht Theodore den Bann in der 86. Minute.

Theodores Overtime-Tor im VIDEO: