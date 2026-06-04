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Padel-Elite duelliert sich in Hagenbrunn um Staatsmeistertitel

Das hochkarätige Teilnehmerfeld kämpft vom 5. bis 7. Juni in Niederösterreich um den Titel, LAOLA1 überträgt die Spiele am Finaltag. Zum LIVE-STREAM:

Padel-Elite duelliert sich in Hagenbrunn um Staatsmeistertitel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der Padelzone in Hagenbrunn duellieren sich die besten Padel-Spieler Österreichs vom 5.-7. Juni um den Titel bei den österreichischen Meisterschaften der Allgemeinen Klasse.

Die Männer-Duos machen am Freitagnachmittag den Auftakt, ehe 16 Frauen-Teams ab Samstag in Niederösterreich aufschlagen. Das Finale geht am Sonntag über die Bühne.

Bei den Männern sind die vier topgesetzten Paarungen aufgrund des großen Andrangs (54 Teams) bereits fix für die nächste Runde qualifiziert.

Titelverteidiger hoffen auf weiteren Triumph

Moritz Eiersebner und Rainhard Boisits gehen dabei als Titelverteidiger an den Start. Doch auch Christoph Krenn und David Alten, die sich Vizemeister nennen dürfen, werden erneut um den Sieg kämpfen.

Christoph Brunner und Björn Nareyka, Moritz Felber und Jakob Peer sowie Peter Kazianschütz und Dominik Bierent zählen ebenso zu den Favoriten, die den letztjährigen Gewinnern den Triumph streitig machen wollen.

Anna Schmid und Barbara Prenner hoffen hingegen bei den Frauen auf eine Wiederholung ihres Erfolgs.

LAOLA1 überträgt die Spiele am Finaltag im LIVE-STREAM >>>

Zu den LIVE-STREAMS:

Center Court

Court 2:

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