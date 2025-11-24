Schneemangel in Beaver Creek: Saalbach als Ersatz-Austragungsort?

Aufgrund der aktuellen Wärmephase in Beaver Creek könnte es zu einer kurzfristigen Änderung im Ski-Weltcup-Kalender kommen.

Die FIS soll an einem Notfallplan arbeiten, für den Fall, dass die Herren-Abfahrten am 4. und 5. Dezember nicht in Colorado stattfinden können. Laut einem Bericht der "SN" hat sich Saalbach-Hinterglemm angeboten, die beiden Weltcup-Abfahrten kurzfristig zu übernehmen. Der WM-Austragungsort hat sein Interesse bereits bei FIS-CEO Urs Lehmann hinterlegt.

Vier Rennen geplant

Die Entscheidung soll noch am Montag nach der nächsten Schneekontrolle fallen. Aktuell ist die Strecke in Beaver Creek nur vom Start bis zum Mittelteil beschneit.

Zusätzlich zu den beiden Abfahrten sieht der Rennkalender auch noch einen Super-G und einen Riesentorlauf in Colorado vor.