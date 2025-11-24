Minnesota ohne verletzten Rossi mit fünftem Sieg in Serie

Minnesota Wild hat in der National Hockey League ohne den verletzt fehlenden ÖEHV-Legionär Marco Rossi 3:0 bei den Winnipeg Jets gewonnen. Es war der bereits fünfte Sieg in Folge für Minnesota.

Wild-Goalie Jesper Wallstedt parierte 32 Schüsse der Kanadier und schrieb zum zweiten Mal in Serie ein Shutout an.

Kirill Kaprisow, Brock Faber und Danila Jurow trafen für Minnesota, das damit einen Negativlauf gegen die Jets beenden konnte: Neun Spiele en suite waren gegen Winnipeg davor verloren gegangen.

Revanche für Niederlage im Stanley-Cup-Finale

Die Edmonton Oilers revanchieren sich bei den Florida Panthers für die entscheidende Niederlage im Stanley-Cup-Finale und gewinnen mit 6:3. Mit nun 25 Punkten hält Edmonton in der Pacific Division den Kontakt zu den Playoff-Plätzen.