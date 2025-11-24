Winnipeg Jets Winnipeg Jets WIN Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
0:3
0:0 , 0:2 , 0:1
  • Yurov Danila
  • Brock Faber
  • Kirill Kaprizov
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Minnesota ohne verletzten Rossi mit fünftem Sieg in Serie

In Abwesenheit des Österreichers beendet Minnesota Wild die Negativserie gegen die Winnigpeg Jets.

Minnesota ohne verletzten Rossi mit fünftem Sieg in Serie Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Minnesota Wild hat in der National Hockey League ohne den verletzt fehlenden ÖEHV-Legionär Marco Rossi 3:0 bei den Winnipeg Jets gewonnen. Es war der bereits fünfte Sieg in Folge für Minnesota.

Wild-Goalie Jesper Wallstedt parierte 32 Schüsse der Kanadier und schrieb zum zweiten Mal in Serie ein Shutout an.

Kirill Kaprisow, Brock Faber und Danila Jurow trafen für Minnesota, das damit einen Negativlauf gegen die Jets beenden konnte: Neun Spiele en suite waren gegen Winnipeg davor verloren gegangen.

Revanche für Niederlage im Stanley-Cup-Finale

Die Edmonton Oilers revanchieren sich bei den Florida Panthers für die entscheidende Niederlage im Stanley-Cup-Finale und gewinnen mit 6:3. Mit nun 25 Punkten hält Edmonton in der Pacific Division den Kontakt zu den Playoff-Plätzen.

Mehr zum Thema

Revanche geglückt! Edmonton feiert Auswärtssieg in Florida

Revanche geglückt! Edmonton feiert Auswärtssieg in Florida

NHL
Kasper feiert Sieg im 100. NHL-Spiel

Kasper feiert Sieg im 100. NHL-Spiel

NHL
12
Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh

Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh

NHL
11
Kantersieg gegen Innsbruck! Pustertal wieder ICE-Tabellenführer

Kantersieg gegen Innsbruck! Pustertal wieder ICE-Tabellenführer

ICE Hockey League
1
Overtime-Drama! Salzburg ringt KAC nach 0:2 nieder

Overtime-Drama! Salzburg ringt KAC nach 0:2 nieder

ICE Hockey League
Linz schlägt Tabellenführer Olimpija Ljubljana

Linz schlägt Tabellenführer Olimpija Ljubljana

ICE Hockey League
1
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit BW Linz - Ljubljana

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit BW Linz - Ljubljana

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Eishockey Marco Rossi NHL Winnipeg Jets Minnesota Wild Hockey National Hockey League Brock Faber Edmonton Oilers Florida Panthers Wintersport