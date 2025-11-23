-
NEWS
Manuel Feller verzichtet auf Riesentorläufe in den USA
Der Tiroler zieht das Heim-Training vor, um sich gezielt auf die nächsten Rennen vorzubereiten.
Nach einem 11. Platz im Slalom von Levi und einem 27. Platz im Slalom von Gurgl wird Manuel Feller bei den kommenden beiden Riesentorläufen in den USA nicht an den Start gehen.
Der Tiroler entschied sich gemeinsam mit dem Trainerteam, die Überseerennen in Copper Mountain (28. November) und Beaver Creek (7. Dezember) auszulassen, um sich in der Heimat intensiv auf sein Training zu konzentrieren.
"Nach den ersten Rennen haben wir gemeinsam entschieden, dass es für mich aktuell sinnvoller ist, den Fokus auf Training zu legen", erklärt Feller. "In Österreich habe ich dafür beste Bedingungen, um mich optimal auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten."