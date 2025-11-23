NEWS

Nach siebtem Platz in Levi - Saisonende für Dvornik

Sie ist bereits die dritte schwer verletzte Athletin im Skizirkus innerhalb weniger Tage.

Nach siebtem Platz in Levi - Saisonende für Dvornik Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die slowenische Skifahrerin Neja Dvornik hat sich nach ihrem guten Saisonstart in Levi beim Einfahren für den Slalom in Gurgl eine schwere Verletzung zugezogen.

Wie Untersuchungen im Krankenhaus in Österreich ergaben, hat sich die 24-Jährige einen Bruch des rechten Schien- und Wadenbeins zugezogen.

Dvornik muss sich einer Operation unterziehen. Nach dem Eingriff wird die Slowenin für die weitere Behandlung und die Rehabilitation in die Heimat überstellt. Ihre Saison ist damit vorzeitig beendet.

Siebter Platz in Levi

Zuletzt konnte die 24-Jährige in Levi über den siebten Platz jubeln. In der letzten Saison erreichte Dvornik in den Technikdisziplinen siebenmal die Top-Ten.

Neben Lara Gut (Kreuzbandriss) und Katie Hensien (Schienbeinbruch) ist sie bereits der dritte Ausfall innerhalb weniger Tage.

