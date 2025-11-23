Shiffrin-Show in Gurgl - Truppe carvt noch nach vorne

Österreichs Slalom-Frauen können beim Heimrennen in Gurgl eine Enttäuschung abwenden, die absoluten Spitzenplätze sind aber erneut außer Reichweite.

Beste ÖSV-Läuferin ist Katharina Truppe, die sich im Finale um fünf Plätze auf Rang sechs (+2,05) verbessert. Die übrigen Österreicherinnen schaffen es nicht in die Top Ten.

An der Spitze thront wie schon in Levi Mikaela Shiffrin, die ihren 103. Weltcup-Sieg feiert. Bestenliste >>>

Die US-Amerikanerin triumphiert in dominanter Manier mit 1,23 Sekunden Vorsprung vor Lara Colturi (ALB), das Podest komplettiert Weltmeisterin Camille Rast (SUI/+1,41).

Ergebnnis des Slaloms in Gurgl >>>

Liensbergers Rennen dauert nur wenige Sekunden

Hinter Truppe ist Katharina Huber auf Platz zwölf (+3,27) zweitbeste ÖSV-Athletin, direkt gefolgt von Katharina Gallhuber (+3,37).

Anschreiben können auch Franziska Gritsch und Lisa Hörhager auf den Plätzen 17 und 19. Natalie Falch sammelt als 26. ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Bereits nach wenigen Fahrsekunden zu Ende ist das Rennen für Katharina Liensberger, die Vorarlbergerin scheidet im ersten Lauf aus.