Truppe atmet nach Gurgl-Slalom auf: "Tut der Seele gut"

Österreichs Slalom-Teams sind auch bei den Heimrennen in Gurgl ohne Podestplatz geblieben. Nach dem sechsten Platz von Dominik Raschner bei den Männern, fährt Katharina Truppe im Frauen-Rennen als beste Österreicherin auf Rang sechs.

Ergebnnis des Slaloms in Gurgl >>>



Im zweiten Durchgang zauberte sie hinter Dominatorin Mikaela Shiffrin die zweitbeste Laufzeit in den Schnee. "Das ist wichtig, weil es nach Levi nicht so einfach war. Das tut der Seele gut, wenn man weiß, dass man dabei sein kann", sagt die Kärntnerin.

"Ab und zu ist nicht so gut fühlen auch schnell"

Im ersten Durchgang war das noch nicht der Fall, da fuhr die Truppe die Linksschwünge laut eigenen Angaben "miserabel".

In der Entscheidung lief es dann um einiges besser, auch wenn es sich für 30-Jährige während ihres Laufs nicht so anfühlte: "Der Steilhang ist mir gut gelungen. Ich habe mich irgendwie nicht so gut gefühlt, aber ab und zu ist nicht so gut fühlen auch schnell."

Im Team ortet sie fehlende Angriffslust, in Amerika möchte man den nächsten Schritt machen: "Dann sind wir voll dabei."

ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger sah schon einen Aufwärtstrend. "Der Angriff von Kathi Truppe war genau das, was man sich erhofft. Das ist gut für die ganze Mannschaft, weil der Beginn in Levi sehr zäh war. Hier hat es ein paar Lichtblicke gegeben, das gibt Hoffnung und Zuversicht", sagte der ÖSV-Frauencheftrainer.

Liensberger am Boden

Gar nicht im zweiten Durchgang dabei war Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin schied erstmals seit November 2023 aus - und das ausgerechnet vor Heimpublikum: "Das Rennen war vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Der dritte Schwung hat einfach nicht gepasst", sagte Liensberger im ORF und sprach von einem Tiefpunkt.

"Das ist definitiv sehr bitter, sowas sollte nicht passieren. Ich muss das so hinnehmen. Ich denke, es kommen wieder bessere Tage, da werde ich wieder aufs Neue angreifen", so Liensberger.

Schon am kommenden Wochenende kann sie das beim Riesentorlauf und Slalom in Copper Mountain tun.