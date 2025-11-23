NEWS

Ski LIVE: Slalom der Frauen in Gurgl

Der zweite Slalom der noch jungen Weltcup-Saison führt die Frauen nach Tirol. Gelingt den ÖSV-Frauen der Sprung aufs Podest? LIVE-Infos:

Ski LIVE: Slalom der Frauen in Gurgl Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag steht für die Technikerinnen der zweite Saison-Slalom in Gurgl an. Der 1. Durchgang beginnt um 10:30 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Der erste Slalom der noch frischen Weltcup-Saison in Levi verlief für die ÖSV-Frauen nicht wirklich wie gewünscht. Beim Sieg von US-Star Mikaela Shiffrin, die sich mit großem Vorsprung auf Lara Colturi die ersten Hundert Punkte der Saison schnappen konnte, landete Katharina Liensberger als beste ÖSV-Läuferin auf Platz zehn.

Der Slalom in Gurgl im LIVE-Ticker:

Julia Scheib triumphiert in Sölden

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Ski Alpin
Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn

Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn

Ski Alpin
5
Raschner rettet ÖSV in Gurgl: "Müssen einfach besser werden"

Raschner rettet ÖSV in Gurgl: "Müssen einfach besser werden"

Ski Alpin
4
Ski-Weltcup in Gurgl: TV-Übertragung & Livestream

Ski-Weltcup in Gurgl: TV-Übertragung & Livestream

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-Slalom in Gurgl

Die Startliste für den Männer-Slalom in Gurgl

Ski Alpin
2
Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

Ski Alpin
3
Revanche geglückt! Edmonton feiert Auswärtssieg in Florida

Revanche geglückt! Edmonton feiert Auswärtssieg in Florida

NHL
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Obergurgl Slalom-Weltcup ÖSV-Damen