Am Sonntag steht für die Technikerinnen der zweite Saison-Slalom in Gurgl an. Der 1. Durchgang beginnt um 10:30 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Der erste Slalom der noch frischen Weltcup-Saison in Levi verlief für die ÖSV-Frauen nicht wirklich wie gewünscht. Beim Sieg von US-Star Mikaela Shiffrin, die sich mit großem Vorsprung auf Lara Colturi die ersten Hundert Punkte der Saison schnappen konnte, landete Katharina Liensberger als beste ÖSV-Läuferin auf Platz zehn.