NEWS

"Reine Spekulationen": Wirbel um Verletzung von Gut-Behrami

Eine Meldung ihres Vertrauensarztes, wonach sich die Schweizerin einen Kreuzband- und Innenbandriss sowie einen Meniskusschaden zuzog, bezeichnet der Schweizer Alpindirektor als "reine Spekulationen".

"Reine Spekulationen": Wirbel um Verletzung von Gut-Behrami Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach ihrem schweren Trainingssturz in Copper Mountain (zum Nachlesen >>>) ist Lara Gut-Behrami in die Schweiz zurückgekehrt, um sich weiteren medizinischen Untersuchungen zu unterziehen.

Nicht nur ihr Olympia-Traum droht zu platzen, auch ein vorzeitiges Karriereende steht im Raum.

Die Aussagen ihres Vertrauensarztes Olivier Siegrist gegenüber "Le Nouvelliste" geben nur wenig Grund zur Hoffnung, dass sie Glück im Unglück hatte. "Ihr vorderes Kreuzband und ihr Innenband sind gerissen. Sie leidet ebenfalls an einer Meniskusverletzung", erklärt Siegrist. Das habe ihm die 34-jährige Schweizerin in einem Telefonat mitgeteilt.

In den kommenden Tagen ist eine medizinische Untersuchung in Genf geplant. "Ich werde sie zusammen mit meinem Nachfolger in Genf, Julien Billières, welcher der verantwortliche Chirurg sein wird, sehen", so der Vertrauensarzt.

Flatscher: "Weiß nicht, ob er die MRI-Bilder gesehen hat"

Der Schweizer Alpindirektor Hans Flatscher und Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor bestätigen die geplante Untersuchung, die Diagnose von Siegrist sehen sie aber skeptisch. "Das sind reine Spekulationen. Ich weiß nicht, ob er die MRI-Bilder gesehen hat", entgegnet Flatscher in einer Stellungnahme gegenüber dem "Blick".

An den Spekulationen will er sich nicht beteiligen, geht aber dennoch von einer schwerwiegenden Verletzung aus. "Im Knie ist etwas. Es ist nicht nichts. Wir wissen aber noch nicht, was", so der Alpindirektor, der nun die Ergebnisse der Untersuchung abwarten will: "Die Zeit drängt nicht. Ob die Untersuchung einen Tag früher oder später erfolgt, spielt keine Rolle. Lara soll sich Zeit nehmen und das tun, wovon sie überzeugt ist."

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Nach siebtem Platz in Levi - Saisonende für Dvornik

Nach siebtem Platz in Levi - Saisonende für Dvornik

Ski Alpin
Truppe atmet nach Gurgl-Slalom auf: "Tut der Seele gut"

Truppe atmet nach Gurgl-Slalom auf: "Tut der Seele gut"

Ski Alpin
Ski LIVE: Shiffrin dominiert auch Slalom in Gurgl

Ski LIVE: Shiffrin dominiert auch Slalom in Gurgl

Ski Alpin
19
Shiffrin-Show in Gurgl - Truppe carvt noch nach vorne

Shiffrin-Show in Gurgl - Truppe carvt noch nach vorne

Ski Alpin
2
Manuel Feller verzichtet auf Riesentorläufe in den USA

Manuel Feller verzichtet auf Riesentorläufe in den USA

Ski Alpin
Nach Qualifikation: Max Franz reist aus den USA ab

Nach Qualifikation: Max Franz reist aus den USA ab

Ski Alpin
Minnesota ohne verletzten Rossi mit fünftem Sieg in Serie

Minnesota ohne verletzten Rossi mit fünftem Sieg in Serie

NHL
3
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Lara Gut-Behrami Swiss-Ski Hans Flatscher Kreuzbandriss Verletzungspause