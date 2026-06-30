Selekhmeteva, Oksana SEL
Kraus, Sinja KRA
Heute 14:50 Uhr
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Wimbledon heute: Sinja Kraus - Oksana Selekhmeteva

Mit Sinja Kraus steigt das vierte und letzte ÖTV-Ass beim Grand Slam in Wimbledon ein. LIVE-Infos:

Wimbledon heute: Sinja Kraus - Oksana Selekhmeteva Foto: © IMAGO / tennisphoto.de
Textquelle: © LAOLA1
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Einen Tag nach ihren Teamkollegen legt auch Sinja Kraus beim Grand Slam in Wimbledon los.

Die Wienerin bekommt es am Dienstag in der ersten Runde mit Oksana Selekhmeteva (WTA-91.) zu tun (ab ca. 15:50 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Spiel ist als dritte Partie des Tages (ab 12 Uhr) auf Court 8 angesetzt.

Bereits drei Mal traf Kraus auf die für Spanien startende Russin. Zwei Duelle davon (Austin im März 2026 sowie Oeiras im April 2026) entschied die Österreicherin für sich.

Sinja Kraus - Oksana Selekhmeteva im LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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