Selekhmeteva, Oksana SEL
Kraus, Sinja KRA
Heute 14:50 Uhr
NEWS
Wimbledon heute: Sinja Kraus - Oksana Selekhmeteva
Mit Sinja Kraus steigt das vierte und letzte ÖTV-Ass beim Grand Slam in Wimbledon ein. LIVE-Infos:
Einen Tag nach ihren Teamkollegen legt auch Sinja Kraus beim Grand Slam in Wimbledon los.
Die Wienerin bekommt es am Dienstag in der ersten Runde mit Oksana Selekhmeteva (WTA-91.) zu tun (ab ca. 15:50 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Das Spiel ist als dritte Partie des Tages (ab 12 Uhr) auf Court 8 angesetzt.
Bereits drei Mal traf Kraus auf die für Spanien startende Russin. Zwei Duelle davon (Austin im März 2026 sowie Oeiras im April 2026) entschied die Österreicherin für sich.