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WM heute: Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden

Der Weltmeister von 2018 trifft im Sechzehntelfinale auf einen der acht Gruppendritten. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Für den Weltmeister von 2018 geht die Fußball-WM 2026 am Dienstagabend weiter.

Im Sechzehntelfinale trifft Frankreich auf einen der besten Gruppendritten, Schweden (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit drei Siegen aus drei Spielen beendete Frankreich die Gruppenphase makellos. Als zweitbester Gruppendritter reichte Schweden je ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage zum Aufstieg.

Der Sieger trifft im Achtelfinale auf Überraschungsteam Paraguay, das im Sechzehntelfinale Deutschland heimschickte.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden im LIVE-Ticker:

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