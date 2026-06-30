Vienna Vikings vs. Paris Lights: Jetzt 5x2 Tickets gewinnen

American Football auf Top-Niveau: Am Samstag, den 11. Juli 2026, empfangen die Vienna Vikings die Paris Lights im Wiener Sport-Club Stadion.

Das Duell ist eine Premiere: Die Paris Lights gehen 2026 in ihre erste Saison und treffen erstmals auf die Wiener. Die Vikings zählen seit Jahren zu den Top-Adressen im europäischen Football und wollen vor heimischem Publikum den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs einfahren.

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