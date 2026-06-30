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Vienna Vikings vs. Paris Lights: Jetzt 5x2 Tickets gewinnen

LAOLA1 und die Vienna Vikings verlosen 5x2 Tickets für das Heimspiel gegen die Paris Lights am 11. Juli 2026. Jetzt mitmachen und Football live im Wiener Sport-Club Stadion erleben!

Vienna Vikings vs. Paris Lights: Jetzt 5x2 Tickets gewinnen Foto: © Vienna Vikings/ Hannes Jirgal
Textquelle: © LAOLA1

American Football auf Top-Niveau: Am Samstag, den 11. Juli 2026, empfangen die Vienna Vikings die Paris Lights im Wiener Sport-Club Stadion.

Das Duell ist eine Premiere: Die Paris Lights gehen 2026 in ihre erste Saison und treffen erstmals auf die Wiener. Die Vikings zählen seit Jahren zu den Top-Adressen im europäischen Football und wollen vor heimischem Publikum den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs einfahren.

Jetzt Tickets gewinnen

Freut euch auf spektakuläre Touchdowns, harte Tackles und echte Gameday-Atmosphäre! Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück Tickets für deine Begleitung und dich gewinnen.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 08. Juli 2026 um 23:59 Uhr.

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