Not-Kaiserschnitt: Venier verrät Baby-Details

Die frischgebackene Mama und ehemalige Skirennläuferin verrät Details zur nicht unkomplizierten Geburt und dem Leben zu dritt.

Not-Kaiserschnitt: Venier verrät Baby-Details Foto: © GEPA
Die ehemalige ÖSV-Läuferin und Sportlerin des Jahres Stephanie Venier gab am Mittwoch erstmals persönliche Einblicke in ihr neues Leben als Mutter. Dabei schildert sie von der unerwartet komplizierten Geburt ihres Sohnes Max.

Die 32-Jährige berichtet, dass ihr Baby am 14. Dezember 2025 "ein kleines bisschen zu früh" zur Welt gekommen sei und der Start "alles andere als einfach war."

Notkaiserschnitt und Weihnachten im Krankenhaus

"Meine Geburt war alles andere als einfach. Meine Mama hatte einen Notkaiserschnitt, und wir waren danach auf der Neonatologie", schreibt Venier in einem Instagram-Posting, das sie aus Sicht ihres Sohnes verfasst.

Weihnachten habe die Familie zu dritt im Krankenhaus verbracht, anders als geplant, aber dennoch "auf eine besondere Weise schön."

Der kleine Max habe seinen Eltern "einen ganz schönen Schrecken eingejagt", schreibt Venier weiter. Mittlerweile gehe es jedoch allen gut und die kleine Famile funktioniere zu dritt ganz wunderbar.

Baby Max werde zwar immer wieder auf Instagram zu sehen sein, sein Gesicht werde aber nicht gezeigt.

Venier machte ihre Schwangerschaft im Frühjahr 2025 öffentlich. Nach den turbulenten Wochen scheint nun Ruhe eingekehrt zu sein und die Familie darf sich endlich auf die gemeinsame Zeit zu dritt freuen.

